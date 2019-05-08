В Палате представителей считают, что в США возник конституционный кризис

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) считает, что в США возник конституционный кризис в связи с конфликтом администрации США и американских законодателей вокруг расследования Роберта Мюллера о приписываемом РФ вмешательстве в президентские выборы.

Как передает в среду агентство Reuters, комитет рекомендовал поддержать предложение по признанию главы Минюста Уильяма Барра виновным в неуважении к Конгрессу в связи с его отказом принять участие в слушаниях по итогам расследования Мюллера. "Мы находимся в состоянии конституционного кризиса", - заявил Надлер.

24 марта Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США основные заключения расследования Мюллера. В четырехстраничном документе говорилось, что Мюллер отказался делать однозначный вывод о том, мог ли Трамп чинить препятствия правосудию. При этом глава Минюста, рассмотрев итоги расследования спецпрокурора вместе со своим первым заместителем Родом Розенстайном, пришел к выводу, что спецпрокурор не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления.

Также, по данным интернет-портала Axios, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США вызвал Дональда Трампа - младшего для дачи показаний в рамках расследования связей с Россией.