Комитет Конгресса США потребовал у генпрокурора материалы по расследованию Мюллера

ТАСС, 9 мая. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США направил повестку министру юстиции, генеральному прокурору страны Уильяму Барру с требованием предоставить материалы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера и полный текст его отчета. Об этом в среду сообщил глава комитета Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) в Twitter.

О чем говорится в расследовании Мюллера.

О чем говорится в расследовании Мюллера. Максимально короткий пересказ (всего 250 слов)

На эту тему

"Комитет Палаты представителей по разведке только что направил министру юстиции повестку с требованием предоставить все материалы контрразведки и внешней разведки, содержащиеся в расследовании [Мюллера], его полный отчет и соответствующие доказательства", - написал Шифф.

По данным агентства Reuters, Барр должен ответить на повестку до 15 мая.

В среду президент США Дональд Трамп принял решение не предоставлять Конгрессу полную версию итогового доклада Мюллера, завершившего расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.