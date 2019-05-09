Генерал ВС США считает, что стране необходимо наращивать военное присутствие в Арктике

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Терренс О'Шонесси считает, что Вашингтону следует активно наращивать военный потенциал в Арктике, поскольку в случае конфликта с Россией, вероятнее всего, с этого направления будет нанесен удар. Такое мнение он выразил в среду на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

О'Шонесси, который отвечает за оборону континентальной части США и возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), попросили разъяснить утверждения, приведенные в его письменном заявлении для членов комитета. Из него, в частности, следует, что генерал "считает Арктику передовой линией при обороне США и Канады".

О'Шонесси подтвердил, что придерживается этой точки зрения. "Мы так считаем в свете имеющихся сегодня угроз", - добавил он. Как он пояснил, эти угрозы касаются возможного применения против США крылатых ракет, бомбардировщиков и гиперзвуковых вооружений. "Если мы не предпримем действий сейчас, то будет складываться ситуация, когда у нас будут неравные возможности", - подчеркнул генерал.

"К примеру, если взглянуть с позиции России, то, если вы собираетесь атаковать Северную Америку, вы, вероятно, выберете данное направление", - сказал О'Шонесси. Он высказался за "расширение возможностей по проведению операций" в Арктике, а также за то, чтобы США "работали на опережение в свете имеющихся на этом направлении угроз".

Москва наращивает возможности

В своем письменном заявлении О'Шонесси также отметил, что считает Россию одной из основных угроз для США. Он констатировал, что РФ продемонстрировала в последние годы "наращивание потенциала по нанесению высокоточных ударов" и расширяет военное присутствие в Арктике.

По словам О'Шонесси, "развертывание Россией новейших крылатых ракет дальнего действия, с помощью которых можно нанести удары по целям в США и Канаде с северного направления, стало главной военной угрозой в Арктике". По версии генерала, РФ и КНР "изменили стратегическую ситуацию в мире, развернув новейшие системы вооружений дальнего действия, а также предпринимая все более агрессивные попытки расширить свое присутствие и влияние".

В понедельник госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления в Рованиеми на заседании Арктического совета министерского уровня выразил обеспокоенность в связи с планами по соединению Северного морского пути с китайским "Морским шелковым путем". Кроме того, он назвал незаконными требования РФ от иностранных судов запрашивать разрешение на прохождение по российскому участку арктической транспортной артерии. Помпео назвал укрепление Россией своих северных границ "моделью агрессивного поведения".