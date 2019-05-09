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Политический кризис в Венесуэле

Колумбия осудила задержание первого вице-спикера парламента Венесуэлы

Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо потребовал немедленно освободить Эдгара Самбрано

БОГОТА, 9 мая. /ТАСС/. Власти Колумбии осуждают задержание первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы (однопалатного парламента) Эдгара Самбрано, который был схвачен сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN), и требуют его немедленного освобождения. Об этом в среду глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо написал в своем Twitter.

"Правительство Колумбии отвергает незаконные действия Конституционной ассамблеи [Венесуэлы], ложного органа на службе тирании [Николаса] Мадуро, и призывает международное сообщество в срочном порядке потребовать от диктаторского режима освобождения Эдгара Самбрано, законного вице-президента Национальной ассамблеи", - написал министр.

Ранее венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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