СМИ: парламент Сингапура одобрил закон о борьбе с фальшивой информацией

СИНГАПУР, 9 мая. /ТАСС/. Парламент Сингапура принял закон о борьбе с фальшивой информацией, который предоставляет право государственным органам по своему усмотрению требовать от всех интернет-платформ удалять любые сведения, которые они сочтут недостоверными. Рассмотрение проекта длилось два дня, а голосование прошло минувшей ночью, сообщает в четверг газета The Straits Times.

"Закон "О защите от распространения в интернете фейковой информации и манипуляций" не является политическим инструментом по укреплению власти правящей партии [Партии народного действия]", - сказал министр внутренних дел, юстиции республики К. Шанмугам. "Это способ формирования общества, которое должно быть в Сингапуре", - добавил глава ведомства. По его словам, "новый закон предоставит правительству инструменты для борьбы с ложными высказываниями в интернете, которые за считанные минуты могут нанести непоправимый вред".

Оппозиция, в частности, требовала предоставить исключительно судебным органам право требовать удалять ту или иную информацию. Однако, как отметил К. Шанмугам, "в таком случае на это потребуется несколько дней, а действовать нужно оперативно, чтобы минимизировать возможности потенциального ущерба".

Закон также устанавливает уголовную ответственность за умышленное распространение фальшивой информации. Так, максимальное наказание может составить заключение под стражу на срок до 10 лет, а также штраф в размере до 1 млн синг. долларов ($738 тыс.).

Критика интернет-компаний и правозащитников

Ранее представители Human Rights Watch призвали власти Сингапура отказаться от принятия нового закона, который, по их мнению, носит "слишком обширный характер и угрожает свободе высказывания по всему миру". Правозащитники также раскритиковали отсутствие в законе определений, каким образом и на основании чего сингапурские власти будут определять достоверность информации.

Директор по политике Facebook Саймон Мильнер также выразил обеспокоенность тем фактом, что государственные органы получат право вынуждать компании удалять контент, который, по их мнению, является ложным. По его словам, одной из приоритетных задач компании является предоставление пользователям свободы слова, при этом Facebook несет ответственность за распространение информации.

Управляющий директор "Азиатской интернет коалиции" Джэф Пэйн назвал документ самым масштабным по степени ограничения на сегодняшний день, который создает значительные риски для свободы слова и может иметь серьезные последствия не только для Сингапура, но и для всего мира.