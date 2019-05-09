В Каракасе опровергли данные о том, что военные Венесуэлы пересекли границу с Колумбией

КАРАКАС, 9 мая. /ТАСС/. Заявления руководства Колумбии о том, что венесуэльские военные пересекли границу между двумя странами, являются ложными и нацелены на создание напряженности в приграничных районах. С таким заявлением выступил в среду МИД Венесуэлы.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решительно осуждает и отвергает распространенную правительством Колумбии ложную информацию о вторжении венесуэльских военных на территорию Колумбии. Эти опасные и безответственные претензии с подачи США имеют целью с помощью ложной информации создать условия для военной эскалации на общей границе, - говорится в заявлении ведомства. - Боливарианское правительство Венесуэлы настоятельно призывает колумбийские власти прекратить опасную враждебность по отношению к венесуэльскому народу и его институтам".

Во вторник газета El Tiempo сообщила, что примерно 40 военнослужащих венесуэльской армии могли нарушить границу с Колумбией в муниципалитете Пуэрто-Сантандер (восточный департамент Норте-де-Сантандер). Власти Колумбии выразили свою обеспокоенность в связи с инцидентом и назвали его провокацией со стороны администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.