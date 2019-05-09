В Черногории двух россиян признали виновными по делу о "госперевороте"

БЕЛГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Обвиняемые по так называемому делу о попытке госпереворота 16 октября 2016 года в Черногории получили в общей сложности свыше 60 лет тюрьмы. Финальную стадию процесса в прямом эфире передает в четверг портал Vijesti .

"Каждый член преступной организации имел заранее определенную задачу и роль, преступная организация была готова к применению насилия, все участники отдавали себе отчет в своих действиях и знали, что эти действия незаконны. Эдуард Шишмаков приговорен к 15 годам тюрьмы, Владимиру Попову назначено наказание в 12 лет, Браниславу Дикичу - 8 лет, Предрагу Богичевичу - 7 лет, Неманье Ристичу - 5 лет, Бранке Милич - 3 года, Милану Душичу - 1,5 года, Драгану Максичу - 1 год 9 месяцев, Михаилу Чадженовичу - 1,5 года, Андрии Мандичу - 5 лет, Милану Кнежевичу - 5 лет тюрьмы", - заявила судья Сюзана Мугоша.

Обвинительный приговор не стал неожиданным, как ранее многократно заявляли лидеры оппозиции, "весь процесс о госперевороте является сфабрикованным и политически мотивированным". Кнежевич и Мандич в знак протеста против действий суда отказались присутствовать при вынесении приговора. Предполагается, что сразу после вынесения судебного вердикта оппозиционеры могут быть арестованы. В то же время оппозиция не исключает народных протестов в связи с приговором.

Уголовное преследование "Демократического фронта"

"Демократический фронт" (ДФ) Черногории представляет собой коалицию десяти оппозиционных партий, наиболее авторитетными из которых являются "Новая сербская демократия" во главе с Андрией Мандичем, "Движение за перемены" Небойши Медоевича, "Демократическая народная партия Черногории" во главе с Миланом Кнежевичем. ДФ выступает за традиционное сотрудничество с Сербией и Россией и категорически против прозападной политики современной черногорской власти.

В ходе подготовки вступления Черногории в НАТО ДФ проводил массовые антинатовские акции, требуя референдума по этому вопросу.

В отношении лидеров черногорской оппозиции велось судебное разбирательство, власти обвиняли их в организации госпереворота в Черногории 16 октября 2016 года. Ранее суд Черногории снял с Кнежевича и Мандича депутатскую неприкосновенность, а затем изъял заграничные паспорта "во избежание их бегства за рубеж".

По делу о так называемом госперевороте 16 октября 2016 года в Черногории проходили 14 человек, в том числе лидеры оппозиционного "Демократического фронта" Мандич и Кнежевич, генерал Дикич, а также двое граждан России. Всего были задержаны 20 человек, большинство из которых пошли на сделку со следствием, получив по три - пять месяцев тюрьмы. В рамках расследования Черногория обвинила двух граждан РФ - Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова - в финансировании попытки переворота, а также в планировании убийства экс-премьера страны Мило Джукановича "путем подстрекательства".

В МИД РФ отвергли обвинения в адрес России в причастности к организации государственного переворота в Черногории, в ведомстве назвали подобные обвинения голословными и абсурдными.