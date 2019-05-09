Украинские националисты провоцируют конфликт с участниками шествия по случаю 9 Мая в Киеве

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Представители националистических взглядов в Киеве пытаются помешать участникам шествия "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналог "Бессмертного полка") возложить цветы на могилу Неизвестного солдата. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Группы молодежи националистической направленности сопровождают по обочине колонну людей, которые идут в парк Вечной славы в Киеве с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Провокаторы держат в руках портреты лидеров украинского национализма - Степана Бандеры, Романа Шухевича и других, выкрикивают лозунги Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в РФ). Они, обращаясь к мирной колонне, заявляют, то 9 Мая не является Днем Победы.

В свою очередь участники шествия предлагают националистам не портить людям праздник, раз они не считают этот день таковым, а также отвечают лозунгом: "Фашизм не пройдет!".

Полиция не вмешивается в происходящее, а непосредственно у памятника Неизвестному солдату, где происходит возложение цветов, силовики отсутствуют вовсе. По данным участников шествия, из толпы вывели одну женщину, так как она держала плакат провокационного характера.

На Украине 9 Мая отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.