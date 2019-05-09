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Brexit

Brexit не будет обсуждаться на саммите Евросоюза в Сибиу

Встреча проходит без участия Великобритании

СИБИУ /Румыния/, 9 мая. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил в четверг журналистам на полях саммита глав государств и правительств ЕС, что Brexit на этой встрече обсуждаться не будет.

"Да, этот саммит не о Brexit, - сказал он. - Первоначально этот саммит должен был пройти немедленно после Brexit. Brexit, однако, пока не произошел, и этот вопрос не будет находиться сегодня на повестке дня".

Неформальный саммит ЕС в Сибиу - центральное событие румынского председательства в Совете ЕС, которое продлится до конца июня. Лидеры 27 стран - членов сообщества собираются здесь без Великобритании, чтобы обсудить будущее Евросоюза на фоне полной неопределенности из-за Brexit, очередная дата которого назначена на 31 октября.

Теги
ВеликобританияРумынияЙоханнис, КлаусBrexit
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