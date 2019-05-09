Глава полиции Киева не считает провокаторами радикалов, пытавшихся сорвать шествие 9 мая

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Украинские националисты поддерживают государство и порядок. Такую точку зрения журналистам в четверг выразил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, несмотря на то, что радикальные силы пытались сорвать возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в столичном парке Вечной славы.

"Националисты - это люди, которые поддерживают украинское государство и украинский порядок, поэтому все спокойно", - ответил Крищенко на вопрос о том, были ли в ходе массовых мероприятий в Киеве беспорядки.

В то же время, как ранее сообщал корреспондент ТАСС, в центре Киева в ходе Дня Победы были провокации с участием националистов. Так, в первой половине дня, когда участники шествия "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналог "Бессмертного полка") несли цветы к памятнику Неизвестному солдату в парке Вечной славы, им пытались помешать молодые люди националистических взглядов. Они выкрикивали в сторону мирной колонны националистические лозунги, а также заявляли, что 9 Мая не является праздником. При этом они принесли с собой портреты лидеров украинского национализма - Степана Бандеры, Романа Шухевича и других. Полиция не вмешивалась в происходящее. Несмотря на провокацию, церемония возложения цветов закончилась мирно.

На Украине 9 мая отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.