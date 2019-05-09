Парламент Латвии поддержал автоматическое предоставление гражданства детям неграждан

РИГА, 9 мая. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии в четверг одобрил в первом чтении законопроект об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года.

Согласно сообщению агентства LETA, за инициативу проголосовали 62 депутата, против - 26, еще один депутат воздержался.

Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис направил в парламент предложение об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в Латвии детям неграждан. Соответствующую законодательную инициативу в сентябре 2017 года Вейонис уже передавал на рассмотрение в Сейм, однако тогда парламент ее отклонил. После глава государства заявил, что намерен направить этот вопрос на повторное рассмотрение в Сейм после парламентских выборов в октябре 2018 года.

В настоящее время в Латвии проживает около 1,9 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. При этом свыше 252 тыс. жителей являются негражданами. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году они были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европарламент, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены ряда социальных и экономических прав.