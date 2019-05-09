Туск заявил, что не уверен, но надеется на "проевропейский путь" Зеленского

СИБИУ /Румыния/, 9 мая. /ТАСС/. Глава Евросовета Дональд Туск надеется, что избранный президент Украины Владимир Зеленский продолжит "проевропейский путь", однако нужно больше времени, чтобы убедиться в этом. Об этом он заявил в четверг журналистам после неформального саммита ЕС в Сибиу.

"То, что я знаю, по крайней мере, услышал, ясное заявление от Зеленского о том, что он готов продолжить проевропейский путь Украины. Надеюсь, что он будет последовательным. Но нужно больше времени, чтобы проверить это", - сказал он.