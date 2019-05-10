В МИД Японии заявили, что детали встречи Путина с Абэ в июне пока уточняются

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Место и дата встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита российского лидера на саммит G20 в Осаке в июне пока уточняются. Об этом заявила в пятницу журналистам заместитель пресс-секретаря МИД Японии Мицуко Шино по итогам визита в Москву японского министра иностранных дел Таро Коно.

"Мы еще обсуждаем детали, встретятся ли лидеры перед или после саммита, и где именно произойдет встреча - в Осаке или Токио", - сказала она.

Саммит G20 в Осаке пройдет 28-29 июня.