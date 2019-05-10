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Мюллер не придет на слушания в Конгрессе 15 мая

Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, бывшему спецпрокурору не следует давать показания в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, завершивший расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, не будет давать показания в Конгрессе США 15 мая, как это было ранее запланировано. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк).

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По его словам, комитет в настоящий момент продолжает вести переговоры на этот счет с Министерством юстиции США. "На определенном этапе он придет. Если это будет необходимо, мы направим ему повестку", - цитирует Надлера газета The Hill. Отказ выполнить требование такой повестки считается в США неуважением к Конгрессу и может преследоваться в суде.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что вопрос о целесообразности выступления Мюллера на слушаниях в Конгрессе должен решать министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр. При этом до этого он подчеркивал, что бывшему спецпрокурору, по его мнению, не следует давать показания в Конгрессе. Президент утверждал, что демократам нужны эти слушания для того, чтобы вновь пересмотреть выводы доклада спецпрокурора, которые им не понравились.

Теги
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