Порошенко допрашивают следователи Генпрокуратуры по делу "майдана"

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Следователи генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) допрашивают в пятницу президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о расстрелах на "майдане" в феврале 2014 года. Об этом заявил руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Как мне сообщили, что уже определились и следователи уже допрашивают [Порошенко]. Возможно, уже и завершили допрашивать на сегодняшний момент", - сказал он в эфире украинского телеканала ZIK.

Горбатюк выразил надежду, что Порошенко в пятницу подпишет новый протокол допроса, а также и предыдущий. "Надеюсь, уже никаких накладок не будет".

Ранее, 7 мая, Порошенко не явился на допрос по данному делу. Горбатюк ранее также заявлял, что Порошенко неоднократно вызывали на допрос, а также для подписания протокола допроса главы государства, который состоялся еще 18 ноября 2016 года. Протокол передавали президенту через генпрокурора Украины и помощников семь раз, утверждал представитель ГПУ. Документ без подписи Порошенко не позволяет приобщить показания к делу.

Критика расследования

Ранее глава государства заявлял, что не удовлетворен расследованием преступлений на "майдане", которое проводит спецдепартамент Генпрокуратуры во главе с Горбатюком. В свою очередь Горбатюк считает, что президент несет персональную ответственность за то, что спустя пять лет уголовные дела по событиям "майдана" остаются без качественного расследования и судебного вердикта. По словам начальника управления, Высший совет правосудия Украины, в котором находятся представители президента, не реагировал на жалобы следствия о затягивании рассмотрения дел и нарушении законодательства судьями. Более того, Порошенко лично подписал законы, которые вредили расследованию и создавали основания "для уничтожения самих дел исключительно по процедурным моментам", считает Горбатюк.

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "майдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Генпрокуратура Украины возбудила в этой связи в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича заочное уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. Сам бывший глава государства и его адвокаты заявили, что это дело является чистым политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления.