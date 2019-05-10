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Политический кризис в Венесуэле

Экс-министр электроэнергетики Венесуэлы задержан в Испании по подозрению в отмывании денег

Ордер на арест был выдан Вашингтоном, сообщило агентство Reuters

ТАСС, 10 мая. Полиция Испании задержала в пятницу бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Альварадо Очоа по подозрению в отмывании денег. Как отмечает агентство Reuters, ордер на арест был выдан Вашингтоном.

"Альварадо Очоа будет находиться в тюрьме, пока решается вопрос о его экстрадиции", - приводит агентство слова представителя испанского суда. Расследование в отношении экс-министра связано с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Другие подробности не приводятся.

Как отмечает агентство, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал расследование, проводимое США в отношении высокопоставленных венесуэльских чиновников, "политически мотивированным" и обвинил Вашингтон в попытке подорвать доверие к правительству республики.

12 апреля полиция Испании задержала другого высокопоставленного венесуэльца - депутата от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и главу военной разведки страны в 2004-2008 годах. Уго Карвахаля - по обвинению в торговле наркотиками.

Теги
Мадуро, НиколасСШАИспанияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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