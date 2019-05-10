Трюдо и Трамп обсудили торговые переговоры между США и Китаем

ОТТАВА, 11 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом китайско-американские торговые отношения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр поговорил сегодня (10 мая - прим. ТАСС) с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили последние события в отношениях [Канады и США] с Китаем", - отмечается в заявлении.

В частности, "президент сообщил [премьеру] последние новости о торговых переговорах Соединенных Штатов с Китаем". Трамп и Трюдо договорились поддерживать "тесные контакты" по этому и другим важным вопросам. 9 мая лидеры Канады и США также провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе обсудили задержание двух канадских подданных в Китае.

В пятницу Трамп заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение американской стороной тарифов на китайские товары. Американский лидер отметил, что эти пошлины "могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем".

5 мая Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил, что 10 мая увеличенные пошлины вступят в силу.

В начале декабря 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере 1 декабря финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую 11 декабря суд выпустил под залог. Позже власти КНР задержали двух подданных Канады, которых обвинили в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая.