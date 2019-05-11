Национальное собрание Франции поддержало проект реставрации собора Парижской Богоматери

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) одобрили в ночь на субботу законопроект о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. Об этом сообщила радиостанция France Info .

Согласно ее сведениям, после 13 часов дебатов, в результате которых к ночи зал заседаний оказался полупустым, "за" высказались 32 депутата при пяти "против" и 10 воздержавшихся.

Законопроект вызывает сильный отклик во французском обществе. Немало деятелей культуры опасаются того, что поспешное восстановление, на которое президент Франции Эмманюэль Макрон отвел всего пять лет, может отрицательно сказаться на соборе - важнейшей части национального достояния и подлинном шедевре готики.

Проект закона предусматривает возможность отмены на основе ордонансов (президентских и правительственных декретов) целого ряда существующих законодательных правил и ограничений, относящихся к сфере строительных и реставрационных работ. Такое право, как уточняет Agence France-Presse, государство получит через два года после вступления закона в силу. В частности, речь идет о возможном отказе от проведения тендеров по госзаказам, нарушения правил охраны окружающей среды, ряда реставрационных норм, законов о защите национального культурного наследия, правил обязательного предварительного проведения контроля места стройки археологами.

Создание госструктур

Так, предусматривается, что вместо проведения тендеров и отбора фирм государство в шестимесячный срок создаст собственную структуру, которая будет "осуществлять ведение работ, их координацию, проведение разработок и исследований, осуществление мер по защите памятника и его реставрации". При этом в этой структуре будет сформирован научный комитет, состав которого будет определен соответствующим декретом. Как заверил, выступая перед депутатами министр культуры Франции Франк Риестер, к деятельности данной госструктуры будут привлечены также французская мэрия и управление дел парижского епископа.

Значительная часть законопроекта посвящена финансовым вопросам, связанных со сбором и использованием средств на восстановление собора. В частности, речь идет о предоставлении налоговых льгот лицам, которые внесут пожертвования. С нынешнего уровня в 66% освобождения таких пожертвований от подоходного налога решено перейти к 75% при условии соблюдения лимита в €1 тыс. в год.

Создается также специальный комитет по контролю за сбором и расходованием собранных средств. В его состав войдут председатель Счетной палаты и председатели комиссий по культуре Нацсобрания и Сената. Разрешается использовать часть средств на обучение специализированных на реставрации рабочих, в частности камнетесов и плотников.

Законопроект вводит задним числом, с 16 апреля, режим официального проведения в стране общенационального сбора средств на восстановление собора. Он будет осуществляться под эгидой президента Французской Республики. В ведение центрального аппарата французского государства передаются все линии, по которым проводился и проводится сбор средств различными структурами во Франции и за ее пределами. В частности, Французским казначейством, Центром национальных монументов, Фондом Франции, Фондом Нотр-Дам и рядом других.

Разногласия в парламенте

Как подчеркнул, выступая перед депутатами, Риестер, "никогда еще в истории Франции не проводилось подобных законодательных изменений в связи с осуществлением программы реставрационных работ". "Данные меры обусловлены тем, что мы находимся в чрезвычайной, небывалой ситуации. Это поистине небывалый, уникальный и амбициозный проект", - отметил он.

Теперь, после одобрения Национальным собранием, законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат, которое состоится 27 мая. Причем следует учитывать, что, если в Нацсобрании большинство принадлежит президентской партии "Республика на марше", но в верхней палате оно находится у правых и правоцентристов. Целый ряд депутатов от правоцентристской партии "Республиканцы" уже в ходе обсуждения законопроекта в нижней палате резко выступали против возможных планов восстановления собора в обновленном виде, а не в строгом соответствии с его прежним обликом, чего не исключает правительство, и на что явно направлена часть содержания законопроекта.