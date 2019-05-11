Reuters: группа боевиков напала на гостиницу на юге Пакистана

ТАСС, 11 мая. Группа вооруженных лиц напала на один из отелей в портовом городе Гвадар на юге Пакистана. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Нападение на отель Pearl Continental в Гвадаре совершено ранним утром группой в составе трех-четырех человек. Среди постояльцев на момент атаки не было ни одного иностранца.

По имеющейся информации, между сотрудниками безопасности гостиницы и преступниками завязалась перестрелка. Как сообщил один их служащих отеля, большинство гостей были эвакуированы, боевикам удалось проникнуть на первый этаж здания.

К гостинице стянуты дополнительные отряды полиции и сил специального назначения. Район полностью блокирован силами безопасности.

Сотрудник сил безопасности убит при вооруженном нападении группы боевиков, сообщило Reuters со ссылкой на заявление представителя пакистанских вооруженных сил. По имеющимся данным, атаковавшие гостиницу застрелили сотрудника охраны отеля, находившегося на первом этаже здания и вступившего в перестрелку с боевиками.

Кроме того, как отметил представитель городского управления внутренних дел, "несколько человек, находившихся в отеле, получили ранения".

Ответственность за атаку взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана".

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