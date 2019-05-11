Посла Турции вызвали в МИД Болгарии

СОФИЯ, 11 мая. /ТАСС/. МИД Болгарии удивлен высказыванием посла Турции о необходимости обеспечить изучение в стране турецкого языка. Глава турецкого диппредставительства вызван 13 мая в МИД для объяснений, говорится в сообщении, распространенном в субботу болгарским дипломатическим ведомством.

"По распоряжению вице-премьера и главы МИД Екатерины Захариевой, посол Турции в Болгарии будет вызван в МИД в понедельник, чтобы дать объяснение своим словам, в которых он призвал болгарское государство обеспечить изучение турецкого языка как иностранного", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Болгарии.

В нем отмечается, что "высказывание посла выглядит как обескураживающее", так как болгарское правительство никогда не препятствовало свободному изучению иностранных языков, а турецкий изучается в школах наряду с английским, немецким, французским, китайским, русским и другими языками.

"В связи с этим подчеркиваем, что высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедские и партнерские отношения", - указывает МИД Болгарии.