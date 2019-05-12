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В Южной Корее планируют разработать боевых роботов по образу людей и животных

Применение этих роботов в Южной Корее может начаться уже в 2024 году

ТАСС, 12 мая. Южная Корея планирует начать разработку боевых роботов по образу людей, животных и насекомых. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на агентство по закупкам вооружения этой страны.

"Роботы обладающие биометрическими данными изменят расстановку сил в войне будущего, также ожидается, что связанные с этим технологии окажут позитивный эффект на оборонную промышленность", - цитирует Yonhap слова представителя агентства по закупкам вооружения. Он добавил, что боевые роботы будут применять в поисково-спасательных и разведывательных операциях.

При создании роботов ученые планируют использовать технологию, известную как биомиметика, она позволяет копировать уникальные функции и процессы живых организмов. Ожидается, что военные роботы, созданные по образу птиц, змей и других существ, станут впоследствии частью вооруженных сил страны.

Если все пойдет по плану, то применение этих роботов в Южной Корее может начаться уже в 2024 году.

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