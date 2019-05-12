Трамп внес изменения в программу празднования Дня независимости США в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп внес изменения в программу ежегодного празднования в Вашингтоне 4 июля Дня независимости страны, в связи с планами выступить перед собравшимися у Мемориала Авраама Линкольна в центре города. Об этом написала в субботу газета The Washington Post, которая ссылается на свои источники в Белом доме.

По их сведениям, американский лидер распорядился перенести праздничный фейерверк с центрального бульвара Вашингтона, где расположены Конгресс, а также главные музеи и исторические монументы американской столицы. По замыслу президента, салют пройдет на берегу реки Потомак, примерно в 1 км от традиционного местоположения. В вашингтонской администрации считают, что такой шаг позволит большему числу зрителей любоваться салютом.

По словам источника издания, для Трампа регулярно проводятся брифинги о подготовке к празднованию Дня независимости в столице. Он сам принимает активное участие в планировании программы праздника. Президент даже обсуждал вопрос о том, следует ли запускать фейерверк с баржи на реке Потомак. Источник газеты подчеркивает, что глава государства никогда так горячо не проявлял интерес к проведению Дня независимости в столице США.

Реакция столичных властей

Представитель мэрии сообщил газете, что городскому муниципалитету придется пересмотреть логистические вопросы программы празднования уже после того, как Белый дом окончательно определится со своими планами. "На 4 июля к нам приезжает множество людей. В логистическом плане за минувшие годы все детали были проработаны, - сообщили изданию в городском совете. - Мы не хотим отказываться от того, что хорошо работает".

По словам представителя мэрии, Белый дом проинформировал городские власти об изменениях в программе празднования Дня независимости, но логистические вопросы и расходы в связи с изменением формата мероприятия не были окончательно определены.

Власти города обеспокоены переносом фейерверка и выступлением президента у мемориала, которое может в связи с необходимостью обеспечения безопасности отрезать зрителей от близлежащих станций метро.

О расходах

Пока неизвестно, приведут ли данные изменения в программе празднования к увеличению расходов бюджета. В прошлом году салют обошелся примерно в $250 тыс., не включая затрат на обеспечение безопасности, переносные туалеты и установку ограждений. В мэрии исходят из того, что федеральное правительство заплатит за внеплановые расходы, вызванные изменениями программы празднования.

По мнению издания, президент хочет превратить не имеющий отношение к политике национальный праздник в одну из своих традиционных встреч перед сторонниками. Только в этот раз глава государства выступит с обращением к американцам со ступенек мемориала Авраама Линкольна. Газета считает, что такие изменения связаны с желанием Трампа провести в США нечто подобное французскому Национальному празднику 14 июля, именуемому в просторечии Днем взятия Бастилии. Сначала он хотел провести военный парад в столице, но ему пришлось отказаться от этой идеи.

"Салют Америке"

Еще в конце февраля Трамп объявил о своем намерении провести 4 июля "одно из крупнейших мероприятий за всю историю Вашингтона" под названием "Салют Америке". В середине месяца Трамп рассказал, что рассматривает возможность провести 4 июля в Вашингтоне мероприятие, которое может стать традицией для города. "Это может быть очень захватывающий день", - подчеркнул президент, указав, что речь не идет о военном параде, который он ранее хотел провести.

Трамп в прошлом году заявлял о своем желании провести в День независимости парад с участием военной техники в американской столице, но этого не произошло. Он дал понять, что "хотел бы, чтобы в Вашингтоне состоялся крупный военной парад", подобный тому, что проводится ежегодно на Елисейских полях 14 июля. Пресс-служба столичного мэра сразу же восприняла в штыки инициативу президента, заявив, что он "будет сам платить" за подобное мероприятие. Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе.

Ежегодно 4 июля в центре американской столицы - по Конститьюшн-авеню от Конгресса до Мемориала президенту Аврааму Линкольну - проходит парад, в котором принимают участие американцы со всей страны. В этот день здесь традиционно собираются несколько сотен тысяч человек, чтобы послушать концерт у Капитолия и стать зрителями вечернего праздничного фейерверка.

Салют на территории центрального бульвара, который вот уже более полувека организовывает Национальная парковая служба (НПС), ежегодно привлекает сотни тысяч человек и считается одной из изюминок туристического сезона в столице. По телевизору событие транслируют в прямом эфире с 1947 года, а с 1981 года вечером проводится бесплатный концерт на Западной лужайке Капитолия с участием известных музыкантов и выступлением Национального симфонического оркестра.

По данным The Washington Post, ни один из президентов не участвовал в праздновании Дня независимости на центральном бульваре столицы. Американские лидеры обычно выступают с традиционным обращением к американцам из Белого дома.

Об истории праздника

4 июля 2019 года жители США в 243-й раз отметят главный национальный праздник страны - День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозглашавшей свободу Соединенных Штатов от британского владычества. Многие американцы облачаются в этот день в национальные цвета - синий, белый и красный, а дома и улицы пестрят флагами США.

Правительственные учреждения, почтовые отделения, банки и школы по всей стране закрыты. Самые массовые празднования по традиции проходят в Нью-Йорке на набережной Ист-Ривер, где за красочным салютом вечером наблюдают миллионы человек.

Американцы чаще всего отмечают День независимости на открытом воздухе, устраивая пикники с друзьями.

Декларация, провозглашавшая независимость США от Великобритании, была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить ее среди населения. Поэтому днем рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.