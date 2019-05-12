DM: экс-министр обороны Британии раскритиковал Мэй из-за переговоров с оппозицией

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон раскритиковал премьер-министра Терезу Мэй, обвинив ее в политической наивности за переговоры с оппозиционной Лейбористской партией по Brexit, которые, по его мнению, обречены на провал. Об этом политик, уволенный на фоне скандала об утечке информации с заседания Совета безопасности, написал в статье в воскресной газете The Mail on Sunday.

"Даже если лейбористы пойдут на сделку... и объявят, что обе партии достигли соглашения, это может завершиться лишь плачевно. Премьер-министр должна понять, что сейчас многие воспринимают ее в Консервативной партии как человека, ведущего переговоры с врагом", - написал Уильямсон.

Мэй инициировала дискуссии с оппозиционной Лейбористской партией, чтобы попытаться заполучить поддержку ее депутатов в Палате общин и провести через парламент соглашение с ЕС об условиях выхода страны из Европейского сообщества. Ранее парламент трижды решительно отвергал такую сделку. Как указывает Уильямсон, компромисс с лейбористами не повысит привлекательность соглашения среди критически настроенных к нему консерваторов и лишь усилит враждебность тори к Мэй.

"Консервативная партия не будет голосовать вместе с премьер-министром, дабы поддержать старую сделку, особенно если она столь сильно не похожа на ту, которая приведет к Brexit на обещанных условиях", - заявил Уильямсон.

"Для любого премьер-министра является грубой ошибкой нежелание понимать, что план не сработает, а продолжать настаивать на нем - фатально. Политически наивно идти по этому пути. [Тереза Мэй] должна признать, что тщетные усилия реализовать эту сделку на условиях лейбористов вредят всем нам", - написал Уильямсон.