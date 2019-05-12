Литва в седьмой раз за годы независимости избирает президента

Два срока подряд возглавлявшая республику Даля Грибаускайте на третий, согласно закону, претендовать не может. За президентское кресло борются девять кандидатов.

ВИЛЬНЮС, 12 мая. /ТАСС/. Одно из главных политических событий пятилетия проходит в Литве в воскресенье. Седьмой раз за годы независимости избиратели голосуют на выборах главы государства. В следующие пять лет - таков срок полномочий президента - во главе страны будет стоять новый народный избранник.

К полудню после прохладного туманного утра в Литве распогодилось, выглянуло солнце. "Настоящая работа началась только после 11 часов. До этого члены избирательной комиссии занимались своего рода разминкой", - сказала корреспонденту ТАСС дежурившая на одном из столичных избирательных участков наблюдательница от неправительственной организации Baltosios pirstinеs.

Так или иначе, к этому времени активность на выборах возрастает. В костелах завершается служба, и по дороге домой верующие, исполнив долг совести, отправляют гражданский долг. Немало людей выглянувшее солнце позвало на прогулку. Родители приходили голосовать с детьми, развлечением для которых было опускание бюллетеня в урну для голосования.

Эти урны уже второй раз были не прозрачные, а матовые. Такие впервые установили в марте на муниципальных выборах. Эта мера объясняется тем, что в прозрачных урнах на некоторых бюллетенях можно разглядеть, за кого отдан голос. То же самое сделано в отношении кабин для голосования. Они опять без занавесей, чтобы не допустить запрещенных действий - например, фотографирования бюллетеня.

Полиция как фактор безопасности

В районе избирательных участков время от времени появлялись патрульные экипажи полиции. Впрочем, постоянно стражи порядка там не присутствовали и внутрь наведывались редко. Разве что кто-то заходил для того, чтобы проголосовать. Как корреспонденту ТАСС сообщил заведующий отделом коммуникаций департамента полиции при МВД республики Рамунас Матонис, на местах налажены контакты с председателями комиссий. "В случае необходимости тут же вызовут наряд", - сказал он.

Полиции, однако, не удалось предотвратить "минирование" одного из участков. К счастью, оно было лишь телефонным.

47-летний житель Пакруойского района занимается этим на регулярной основе. По данным полиции, его сообщение об угрозе взрыва на одном из участков было седьмым по счету в практике этого телефонного террориста. В связи с этим не был даже введен применяемый в подобных случаях план "Щит" с прибытием на место происшествия экипажей полиции, противопожарной службы, скорой помощи, оцеплением территории и вызовом саперов. О возможных санкциях в отношении правонарушителя остается лишь догадываться.

Полиция приняла также более 20 сообщений о возможных нарушениях процедуры голосования. По данным департамента, сигналы касались незаконной агитации, которая в день выборов запрещена, и попыток подкупа избирателей. Однако ни одного предварительного следствия по ним начато не было.

Ночь как фактор ожидания

Литву ожидает бессонная ночь. По крайней мере, это затронет тех, кто намерен без отлагательств узнать итоги голосования. Штабы претендентов на пост главы государства, члены Главной избирательной комиссии спать лягут под утро.

"Скорее всего, объявления предварительных результатов придется ждать дольше обычного", - предупредила председатель Главной избирательной комиссии республики Лаура Матьёшайтите. Около 2 тыс. избирательных участков закроются для голосования в 20:00 по местному времени (совпадает с московским), после чего начнется подсчет голосов. На прошлых выборах главы государства в 2014 году 99% бюллетеней были обработаны и первые результаты объявлены около половины третьего ночи.

"В связи с тем, что на этот раз одновременно с выборами проходят два референдума, а также с учетом рекордной активности на досрочном этапе избирательные комиссии ждет более напряженная работа", - пояснила Матьёшайтите.

Бюллетени проголосовавших на досрочном этапе, что сделали 10,75% избирателей, вкладывались в конверты. На то, чтобы их распаковать, потребуется дополнительное время. К тому же предстоит рассортировать бюллетени по выборам президента и отдельно по одновременно проводящимся референдуму о введении двойного гражданства и референдуму о сокращении на 15% депутатского корпуса. Для облегчения работы бюллетени напечатали на разной по цвету бумаге.

Требования и процедуры

Глава Литовской Республики избирается прямым тайным голосованием граждан сроком на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее последних трех лет. По мнению экспертов и согласно данным социологических опросов, фаворитами президентской гонки являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если никому из претендентов в воскресенье сделать это не удастся, через две недели пройдет второй тур.