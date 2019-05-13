Опрос: более половины жителей Республики Корея выступают за переговоры с КНДР

СЕУЛ, 13 мая. /ТАСС/. Более половины граждан Республики Корея поддерживают продолжение диалога с Пхеньяном. Таковы итоги социологического опроса, опубликованные в понедельник государственным Институтом национального объединения.

По его данным, из тысячи респондентов 51,4% заявили, что правительство должно продолжать диалог с КНДР и пытаться найти компромисс с северокорейским режимом. Это первый раз за всю историю подобных исследований института, когда число сторонников сближения с Пхеньяном превысило количество его противников.

По сравнению с 2017 годом число людей, считающих, что КНДР может стать нормальным партнером по диалогу, увеличилось с 8,8% до 33,5%. В то же время 39,2% респондентов думают иначе. При этом 72,4% опрошенных уверены, что КНДР никогда не откажется от своей ядерной программы и не пойдет на полную денуклеаризацию. Еще 28,7% считают, что подтолкнуть Пхеньян к этому могло бы введение дополнительных экономических санкций.

В необходимости объединения двух корейских государств, разделенных войной 1950-1953 годов, уверены 65,6% - на 8% больше, чем в 2017 году. Отвечая на отдельный вопрос, 49,5% респондентов отметили, что двум странам не обязательно объединяться, если они смогут мирно сосуществовать друг с другом.

Институт национального объединения отмечает, что изменения в настроениях граждан произошли благодаря активной политике правительства и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, направленной на сближение и нормализацию отношений с КНДР.

Опрос проводился с 5 по 25 апреля. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%.