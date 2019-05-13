Активисты из США после посещения РФ намерены препятствовать ее очернению в западных СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Активисты антивоенных организаций США во время посещения России убедились, что западные СМИ искажают информацию о стране. Они намерены рассказать согражданам о реальном положении вещей, сообщил ТАСС американский журналист Брюс Ганьон - один из организаторов поездки и координатор Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space (GN, "Всемирная сеть против вооружений и атомной энергетики в космосе").

В общей сложности в составе группы Россию с 25 апреля по 11 мая посетили в ознакомительных целях около 20 человек, по большей части американцев. Многие из них - члены GN, а также объединения Veterans For Peace ("Ветераны за мир"). Они побывали в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Симферополе, Ялте и Севастополе, приняли участие в серии круглых столов.

Ганьон отметил, что многим активистам перед поездкой в РФ друзья и родные настойчиво "советовали быть осторожнее, внимательнее, говорили, что что-то может случиться". Как он констатировал, такое настороженное отношение к России - результат демонизации, которой страна подвергается в США. По мнению журналиста, цель этого в том, чтобы американцы "боялись Россию и россиян". Ганьон, который живет в штате Мэн, отметил, что сам он, напротив, во время поездки оценил "открытость, доброту и щедрость жителей России".

Разрушить стену

Как подчеркнул журналист, в реальности ситуация в России оказалась "совсем иной в самых разных отношениях", нежели ее представляют в СМИ. "Для большинства из нас все, что мы слышали о России от властей западных стран, оказалось совершенно не соответствующим действительности", - отметил Ганьон. "Наша работа - вернуться домой и рассказать о том, что мы увидели. Для каждого это будет своя история", - констатировал он.

По мнению Ганьона, власти и СМИ в США путем распространения заведомо ложной информации "возводят стену" между народами. Журналист сравнил ее с Берлинской стеной. "Наша задача - разрушить эту стену", - подчеркнул он.

Ганьон констатировал, что намерен описать увиденное в РФ в своем блоге. Он также отметил, что участники поездки будут призывать и других американцев посетить Россию. "Надо, чтобы больше людей испытали то же, что и мы. Можно целыми днями читать лекции и писать, но ничто не может так изменить настрой человека, как личный опыт", - добавил он.

Схожее мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС Джон Шушарт, который вместе с супругой Кэрри возглавляет антивоенную организацию House of Peace ("Дом мира"). Ее участники основали в городе Ипсуич (штат Массачусетс) реабилитационный центр для детей и взрослых, пострадавших в военных конфликтах в других странах. "Мы тоже глубоко встревожены постоянной демонизацией, осуществляемой американскими СМИ и политическими кругами, чтобы люди боялись Россию, чтобы создать негативное представление о ней, чтобы люди считали, что Россия - наш враг", - отметил Шушарт.

"Мы поехали, чтобы встретиться с россиянами, узнать побольше о них и жизни в России. Мы надеемся, вернувшись домой, помочь американцам понять, что их ведут по опасному самоубийственному пути", - констатировал активист.

В Крыму рады воссоединению с РФ

Ганьон, говоря о ситуации в Крыму, отметил, что она совершенно не такая, как ее представляют американские СМИ. "Мы видели, что люди там счастливы. Они говорили нам, что очень рады решению вернуться в Россию, которое было принято на референдуме в 2014 году", - сказал журналист.

Ганьон добавил, что за время посещения Симферополя, Ялты и Севастополя активисты убедились, что "речь не идет о военном захвате Крыма, что это было решение народа вернуться в Россию". "Везде было более чем ясно, что люди хотели вернуться в Россию, что это было решение, принятое демократическим путем", - добавил он.

Шушарт, говоря о ситуации в Крыму, заявил: "Люди счастливы". Как он подчеркнул, в Крыму "нет никакого ощущения оккупации, нет такого, чтобы в общественных местах постоянно были военные или полицейские".

"Утверждать, что Крым был захвачен военным путем - это полнейшее искажение истории и фабрикация фактов", - добавил он. По мнению активиста, американские СМИ в своих публикациях о Крыме "никогда не приводят исторического контекста, они представляют ситуацию односторонне, в пропагандистском ключе". По его мнению, это делается в том числе, чтобы создать "предлог для расширения военного присутствия США".

Яркие впечатления

И Шушарт, и Ганьон отметили, что глубокое впечатление на них произвело участие в акции "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге 9 мая. "Мы все были тронуты людьми, пением, чудесной атмосферой, тем, что все пришли с фотографиями родственников", - сказал Ганьон. Сам он нес снимок родных, которые служили в ВМС США во время Второй мировой войны.

"Мы тоже приняли участие. Я нес фотографию брата моей матери, - поделился Шушарт. - Он служил на боевом корабле ВМС США, который во время Второй мировой войны был задействован в операции по высадке в Нормандии". "Разумеется, в то время Россия (имеется в виду СССР - прим. ТАСС) и США были союзниками, нас связывали прочные узы дружбы. Именно к таким отношениям нам нужно вернуться, быть друзьями и вести диалог, а не прибегать к военным маневрам, угрозам и демонизации", - подчеркнул он.

"Должен отметить, что мы оценили и были впечатлены теплотой, которую проявляли россияне, которых мы встречали. Их открытостью, сердечностью, готовностью к диалогу", - добавил активист.