Спикер Рады призвал срочно устранить препятствия для подписания закона об украинском языке

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что не может подписать законопроект об украинском языке как государственном, так как этот процесс блокируется "антиукраинскими силами". Об этом он сказал в ходе согласительного совета парламента в понедельник.

"Предпринимаются невероятные попытки антиукраинскими силами для отмены закона о функционировании закона об украинском языке, в частности была, по моему мнению, рейдерская попытка заблокировать подписание закона", - утверждает он.

Парубий подчеркнул, что не позволит этому плану осуществиться. "Нам надо безотлагательно отклонить постановления, которые блокируют подписание закона, чтобы я мог подписать закон о функционировании украинского языка", - призвал он парламентариев, добавив, что ожидает от депутатов принятия таких решений уже во вторник.

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает, что все граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Теперь его должен подписать спикер парламента.

Однако оппозиционные силы заявили, что в случае подписания закона будут использовать механизмы для его отмены. Так, депутат парламента от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявлял, что оппозиция подаст в Конституционный суд, так как закон является антиконституционным. Кроме этого, на сайте парламентских петиций размещена инициатива о приостановлении решения Верховной рады о принятии закона об украинском языке как государственном. Для ее рассмотрения документ должен набрать 25 тысяч голосов.