Премьер Литвы подтвердил намерение уйти в отставку после поражения на выборах президента

ВИЛЬНЮС, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, баллотировавшийся на пост главы государства на прошедших в воскресенье президентских выборах, но не прошедший во второй тур, подтвердил, что подаст в отставку. Об этом он сообщил журналистам в понедельник, повторяя сказанное после завершения голосования.

"Это не пустые слова, я руководствовался мнением граждан Литвы, которые высказались в пользу правых политических сил, и уйду в отставку", - заявил он. Премьер пояснил свое решение тем, что программа возглавляемого им правительства "ориентирована в совершенно другом направлении левого центра". "Полномочия политика зависят от того, насколько он пользуется доверием людей", - отметил Сквернялис.

После завершения голосования, итоги которого были неблагоприятными для главы кабмина (он остался третьим и не прошел во второй тур), премьер заявил, что подаст 12 июля "или днем позже" в отставку. Президент Даля Грибаускайте, находящаяся на посту второй срок (на третий она претендовать не могла), 12 июля сложит полномочия. С вступлением в должность нового главы государства, согласно конституции, свои полномочия ему возвращает кабинет министров. Избранный президент может согласиться на продолжение работы правительства в прежнем составе или поручить кабмину продолжать ее временно до формирования нового кабинета.

За президентское кресло в воскресенье боролись девять кандидатов. Во второй тур, который состоится через две недели, прошли экс-министр финансов 44-летняя Ингрида Шимоните (31,13% голосов) и 54-летний экономист Гитанас Науседа (30,95%).