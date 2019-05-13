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ЕС на два года продлил мандат миссии советников на Украине и на 25% увеличил ее бюджет

Это нужно для развертывания новых подразделений миссии на юге и юго-востоке Украины, заявили в Совете ЕС

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Евросоюз на два года продлил мандат миссии советников ЕС на Украине (EUAM Ukraine) и на 25% увеличил ее бюджет для развертывания новых подразделений миссии на юге и юго-востоке Украины. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

"Совет продлил мандат миссии советников ЕС на Украине до 31 мая 2021 года. Он также утвердил бюджет миссии в €54 млн на следующие два года, что представляет собой увеличение бюджета на 25%. Это отражает интенсификацию работы миссий, включая, в частности, развертывание новых подразделений миссии на юге и юго-востоке Украины", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что "основной целью миссии советников ЕС является развитие сильных, контролируемых и эффективных силовых структур, которые будут способствовать укреплению верховенства закона на Украине". "Этот процесс должен восстановить доверие украинцев к силовым структурам", - отметил Совет ЕС. Миссия работает в тесном взаимодействии с полицией, прокуратурой и другими структурами безопасности

Согласно материалам Совета ЕС, офисы миссии находятся в Киеве, Львове, Харькове и Одессе, ее персонал составляет 300 невооруженных гражданских советников. Миссия была создана 22 июля 2014 года и начала действовать 1 декабря 2014 года.

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