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Президентские выборы на Украине - 2019

Суд оштрафовал Зеленского на $32 за демонстрацию бюллетеня на выборах

В день выборов кандидат в президенты позировал перед журналистами с бюллетенем, на котором было видно, за кого он проголосовал

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Суд в Киеве оштрафовал избранного президента Украины Владимира Зеленского за то, что в день выборов, 21 апреля, он показал журналистам бюллетень, на котором было видно, за кого он проголосовал. Об этом сообщает издание "Апостроф".

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Оболонский районный суд признал это административным правонарушением. По мнению суда, действия Зеленского могут расцениваться как незаконная агитация.

Суд оштрафовал Зеленского на 850 гривен ($32,27), а также постановил взыскать с него судебный сбор.

В день выборов Зеленский вышел к журналистам и позировал перед ними с бюллетенем, прежде чем бросить его в урну. При этом на бюллетене было видно, за кого он проголосовал. В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона о выборах президента Украины запрещается фото и видеофиксация результатов волеизъявления. Закон также запрещает демонстрацию результатов голосования на участке, поскольку это является нарушением тайны голосования.

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