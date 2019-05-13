Суд оштрафовал Зеленского на $32 за демонстрацию бюллетеня на выборах

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Суд в Киеве оштрафовал избранного президента Украины Владимира Зеленского за то, что в день выборов, 21 апреля, он показал журналистам бюллетень, на котором было видно, за кого он проголосовал. Об этом сообщает издание "Апостроф".
Оболонский районный суд признал это административным правонарушением. По мнению суда, действия Зеленского могут расцениваться как незаконная агитация.
Суд оштрафовал Зеленского на 850 гривен ($32,27), а также постановил взыскать с него судебный сбор.
В день выборов Зеленский вышел к журналистам и позировал перед ними с бюллетенем, прежде чем бросить его в урну. При этом на бюллетене было видно, за кого он проголосовал. В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона о выборах президента Украины запрещается фото и видеофиксация результатов волеизъявления. Закон также запрещает демонстрацию результатов голосования на участке, поскольку это является нарушением тайны голосования.