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Военный переворот в Судане

СМИ: главу Военного совета Судана пригласили на саммит исламских государств

Встреча пройдет в конце мая в городе Мекка

ТАСС, 13 мая. /ТАСС/. Глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан получил приглашение от короля Саудовской Аравии на участие в предстоящем саммите исламских государств, который состоится в конце мая. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Mayadeen, цитируя специальное заявление Военного совета.

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В нем говорится, что "официальное приглашение аль-Бурхану было передано посольством Саудовской Аравии в Хартуме". Отмечается, что на 14-й встрече глав государств и правительств исламских стран, которая пройдет в городе Мекка, будут обсуждаться вопросы "укрепления солидарности между исламскими государствами, проблемы исламской нации".

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане армия отстранила от власти правившего 30 лет президента страны Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

Теги
Башир, Омар, аль-СуданСаудовская АравияВоенный переворот в Судане
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