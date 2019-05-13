СМИ: главу Военного совета Судана пригласили на саммит исламских государств

ТАСС, 13 мая. /ТАСС/. Глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан получил приглашение от короля Саудовской Аравии на участие в предстоящем саммите исламских государств, который состоится в конце мая. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Mayadeen , цитируя специальное заявление Военного совета.

В нем говорится, что "официальное приглашение аль-Бурхану было передано посольством Саудовской Аравии в Хартуме". Отмечается, что на 14-й встрече глав государств и правительств исламских стран, которая пройдет в городе Мекка, будут обсуждаться вопросы "укрепления солидарности между исламскими государствами, проблемы исламской нации".

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане армия отстранила от власти правившего 30 лет президента страны Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.