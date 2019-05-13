Туск уверен, что Янукович пожалел об отказе подписать соглашение об ассоциации с ЕС

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил уверенность, что бывший президент Украины Виктор Янукович пожалел о своем отказе подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе в 2013 году. Об этом Туск заявил на торжественном приеме в Брюсселе по случаю десятой годовщины программы Восточного партнерства ЕС. Туск также подчеркнул, что в результате этой программы в каждой из шести ее стран - участниц "стало как никогда много Европы".

"Восточное партнерство" знало взлеты и падения, а также моменты острой драмы, как было на саммите в Вильнюсе осенью 2013 году, когда президент Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. О чем он тогда горько пожалел", - заявил Туск.

В своей речи он много говорил о сближении, партнерстве, сотрудничестве и общих ценностях, но не упомянул о возможности вступления в ЕС для любой из шести стран, входящих в эту программу. Туск лишь подчеркнул, что благодаря "Восточному партнерству" эти государства "беспрецедентно сблизились с ЕС". "Я уверен, что в ЕС сегодня стало как никогда больше Украины, Грузии, Молдавии, Белоруссии, Армении и Азербайджана и в каждом из этих государств стало как никогда много Европы", - заявил он.

14 мая в Брюсселе пройдет юбилейная Конференция высокого уровня программ "Восточного партнерства". Такой формат был выбран из-за невозможности созвать полноформатный саммит участников программы. В Брюссель приехали лидеры трех стран, претендующих на европейскую перспективу: президент Украины Петр Порошенко, премьеры Молдавии и Грузии Павел Филипп и Мамука Бахтадзе. В то же время остальные три страны программы, рассматривающие "Восточное партнерство" лишь как площадку сотрудничества, - Армения, Азербайджан и Белоруссия предпочли ограничиться участием во встрече на уровне министров иностранных дел.

"Восточное партнерство"

Программа "Восточного партнерства" была запущена в мае 2009 года по инициативе глав МИД Польши и Швеции - Радослава Сикорского и Карла Бильдта. Ее цель была максимально приблизить бывшие страны СНГ, кроме России и стран Центральной Азии, к ЕС, не давая им никаких гарантий приема. В рамках этой программы были аккумулированы все проекты сотрудничества ЕС с этими странами и поставлены две мотивирующие государства на сближение с ЕС задачи: подписание с ними соглашений об упрощении и последующей отмене визового режима и о свободной торговле.

Участникам программы также рекомендовано принять на себя контрактные обязательства по проведению реформ, направленных на внедрение европейских норм в национальное законодательство, что на языке ЕС называется "усиление институтов и сближение юридических норм". В зависимости от глубины принятых обязательств страны "Восточного партнерства" получают целевую финансовую помощь от ЕС. По данным Еврокомиссии, на эти нужды Брюссель выделил только в 2014-2017 годах €2,8 млрд.

Итоги 10 лет развития этой программы показали, что три страны, взявшие курс на максимальное сближение с ЕС, - Украина, Грузия, Молдавия - вряд ли могут похвастаться лучшими результатами развития, чем Армения, Азербайджан и Белоруссия, которые придерживаются выборочного подхода к реализации различных аспектов программы.