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Bloomberg: США обратились к Турции с призывом отложить приобретение системы С-400

Ранее СМИ сообщали, что Анкара намерена пересмотреть решение о приобретении у Москвы С-400 из-за резкого ухудшения экономической ситуации
ЗРС С-400 "Триумф" Сергей Мальгавко/ТАСС
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ЗРС С-400 "Триумф"
© Сергей Мальгавко/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Турция изучает очередной призыв США отсрочить приобретение российской зенитной ракетной системы С-400. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"По сообщениям, США и Турция ведут переговоры от отсрочке приобретения системы С-400", - отметило агентство, указав при этом, что Турция "изучает очередной призыв со стороны США".

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В начале мая немецкое издание Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги уже распространяло сообщение о том, что власти Турции намерены пересмотреть решение о приобретении у России С-400 из-за резкого ухудшения экономической ситуации в республике и снижения курса лиры. Однако в минувшую пятницу это сообщение опроверг руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. Турецкая сторона должна получить, в отличие от первого иностранного заказчика Китая, не два, а один полковой комплект этих систем. США предпринимают активные попытки не допустить поставок Турции этих вооружений.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности.

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