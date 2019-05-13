Рада приступает к рассмотрению вопроса о дате инаугурации нового президента Украины

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Верховная рада во вторник приступает к процедуре назначения даты инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. По действующему законодательству, выбор даты - исключительное право парламента, большинство в котором по-прежнему контролирует коалиция уходящего главы государства Петра Порошенко.

Но если Зеленский стремится как можно быстрее приступить к исполнению своих обязанностей, чтобы иметь возможность досрочно распустить Раду, то Порошенко, напротив, заинтересован в затягивании процесса до конца мая с целью сохранить свое преимущество в парламенте до очередных выборов, которые должны пройти только осенью этого года. Согласно конституции, Рада не может быть распущена за полгода до истечения срока полномочий депутатов текущего созыва.

Зеленский настаивает на том, что инаугурация должна состояться не позднее 19 мая. На минувшей неделе он опубликовал видеообращение к народным депутатам, в котором призвал их поторопиться. "Я обращаюсь к Верховной раде. В ближайшие заседание вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я. Этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали", - заявил избранный глава государства. "Думайте об Украине. 19 мая. Голосуйте", - призвал он.

Позже команда Зеленского разместила в YouTube также опрос киевлян о том, поддерживают ли они роспуск Рады. Большинство опрошенных однозначно высказались за досрочное прекращение полномочий парламента. По мнению организаторов опроса, уровень доверия граждан к Раде составляет "не более 4%". "Если ролик наберет более миллиона просмотров, то Зеленский обратит внимание на этот вопрос", - сказано в сообщении.

По словам спикера Рады Андрея Парубия, решение о дате инаугурации должно быть принято на этой неделе. Однако в Раду уже внесено несколько проектов постановлений с разными числами. Поэтому во вторник, как ожидается, депутаты смогут лишь формально внести пункт "о назначении даты инаугурации" в повестку дня текущей пленарной недели и направить все имеющиеся варианты на рассмотрение в профильный комитет по регламенту. Сам комитет соберется только в среду. Таким образом, его рекомендация вернется в Раду не ранее 16 мая. Это подтвердил, в частности, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник. "Комитет соберется в среду. То есть если что-то и будет голосоваться, то в четверг", - сообщил он.

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Фракция "Блока Петра Порошенко" заявила, что определится, за какой проект постановления об инаугурации будет голосовать, только после рассмотрения всех зарегистрированных документов в профильном парламентском комитете. "Фракция партии "Блок Петра Порошенко" не будет голосовать ни за одно постановление. Сразу после решения соответствующего профильного комитета мы срочно собираем и определяемся с тем, за что будем голосовать. Но хотел бы подчеркнуть, что Порошенко не отрицает ни одну дату", - заявил глава фракции Артур Герасимов на состоявшемся в понедельник согласительном совете.

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает вопрос даты инаугурации не принципиальным и предлагает сразу начать консультации по созданию новой коалиции в Раде.

"Прошло уже 20 дней после президентских выборов, но люди не чувствуют никакого движения к тем изменениям, за которые они проголосовали. Сейчас надо вести дискуссию не о дате инаугурации, а о совершенно новой стратегии и тактике управления государством. Поэтому я призываю всех лидеров фракций и нового президента немедленно перейти к спокойным дискуссиям о создании новой коалиции и нового правительства. Любой другой вариант приведет к тотальной потере времени и продолжению тотального беспорядка", - заявила Тимошенко на заседании согласительного совета.

При этом Тимошенко отметила, что ее фракция готова поддержать любую дату инаугурации. "Главное, чтобы была консолидация парламента и согласие нового президента", - сказала она.

Фракция "Самопомощь" вообще не видит проблемы с датой инаугурации. "Это не нас выбрали 73% [избирателей]. Избранный президент обещал, получил поддержку, и мы обязаны поддержать ту дату, которую он хочет. Хочет быстрее, пусть становится к исполнению обязанностей быстрее и выполняет свои обещания. Это его работа, а все остальное - это от лукавого", - сказал председатель фракции Олег Березюк.

В то же время фракция "Народный фронт" считает, что Зеленский должен принимать присягу в торжественной атмосфере, а не в День памяти жертв политических репрессий 19 мая. "В день траура, 19 мая, мы должны склонить головы в скорби и заявить, что никогда не допустим диктатуры или реванша московской гегемонии. Вместе с тем считаем, что новый президент должен принять присягу главы государства в торжественной атмосфере. Для этого подойдет и другой день", - сказал глава фракции Максим Бурбак.

Отдельные депутаты, кроме прочего, призвали Зеленского отказаться от ультиматумов в вопросах назначения дня инаугурации. "Думаю, что риторика ультиматумов - это путь в один конец. Если мы говорим про инаугурацию, то это не просто праздник в стиле дня рождения. Это событие, от которого государство Украина должно получить пользу. А именно - обеспечить как можно большее присутствие высших иностранных гостей для того, чтобы заручиться поддержкой международных партнеров", - написал заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко в "Фейсбуке". А депутат Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что будет голосовать за любую дату "кроме 19 мая".

Внефракционный депутат Виктор Балога, в свою очередь, считает, что украинцы ждут, когда Зеленский вступит в должность, однако этот процесс затягивается. "Трое из четырех украинцев сказали, что Порошенко должен уйти. Но Петр [Порошенко] считает, что это все несерьезно", - отметил депутат.

Политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что среди всех предложенных дат инаугурации 19 мая является наименее вероятным вариантом. "Он [Зеленский] хочет провести инаугурацию до 27 мая - последней возможной даты роспуска Верховной рады. Он акцентировал на этом внимание, указав, что затягивается дата инаугурации, чтобы лишить его возможности разогнать Раду", - напомнила эксперт изданию "Сегодня". Поэтому, как полагает она, депутаты оттягивают инаугурацию на дату, когда уже нельзя будет распустить парламентариев.

"У депутатов есть 30 дней [после официальной публикации итогов выборов президента], в течение которых можно определить дату инаугурации. Но 19 мая - наименее вероятная дата инаугурации, наиболее вероятные - 27, 28 мая или, может, даже 1 июня", - полагает Яхно-Белковская.