Премьер Армении провел в Брюсселе краткую встречу с президентом Азербайджана по Карабаху

БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел краткую встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе, где они оба были приглашены на праздничный ужин в честь десятилетия программы "Восточного партнерства" ЕС. Об этом Пашинян сообщил журналистам по итогам встречи в понедельник вечером.

"Мы кратко переговорили с господином Алиевым за ужином. Это был общий разговор о текущей ситуации по Нагорному Карабаху", - уточнил он. Отвечая на вопрос, о возможности новой встречи в будущем Пашинян сказал, что "конкретных планов пока нет".

"Я уверен, что переговорный процесс продолжится, и сейчас очень важно вернуть Нагорный Карабах за стол переговоров. Невозможно достичь урегулирования этого конфликта без Карабаха", - подчеркнул глава правительства Армении.

Во вторник в Брюсселе пройдет конференция высокого уровня стран "Восточного партнерства" с участием глав государств и правительств Украины, Грузии и Молдавии и министров иностранных дел Армении, Азербайджана и Белоруссии. Евросоюз подготовил к этой встрече торжественную декларацию участников конференции, однако ее отказался одобрить Баку, потребовавший внесения в нее пункта о поддержке всеми странами территориальной целостности Азербайджана, то есть, фактически, принять азербайджанскую сторону в конфликте в Нагорном Карабахе. В результате по итогам конференции будет просто распространено итоговое заявление председательствующего на встрече Евросоюза.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.