СМИ: патруль курдских бойцов подорвался на мине в Ракке

ТАСС, 14 мая. Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) привели в действие мину на пути следования патруля курдских бойцов в провинциальном центре Ракка (520 км от Дамаска). Об этом сообщил телеканал Al Manar. По его информации, в результате взрыва погибли не менее 10 ополченцев, есть также раненые.

Теракт был устроен возле спортивного городка в квартале Фирдоус, где находится лагерь вооруженных формирований "Сил демократической Сирии" (СДС), костяк которых составляют курдские отряды.

27 апреля в результате подрыва заминированного автомобиля возле здания казармы СДС в центре Ракки погибли 10 курдских бойцов.

По свидетельству телеканала, банды ИГ, несмотря на поражение от курдов в конце марта в Эль-Багузе на Восточном берегу Евфрата, продолжают орудовать в Сирийской пустыне и нападают на патрули СДС в подконтрольных этим силам населенных пунктах. Они совершают также вылазки против сирийской армии и устраивают засады на дорогах, по которым передвигаются колонны с оружием и продовольствием.

Ракка, которая служила главным форпостом ИГ в Сирии, была освобождена 17 октября 2017 года формированиями СДС при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США.