Страны ОАГ осуждают нарушение парламентской неприкосновенности депутатов Венесуэлы

ТАСС, 14 мая. Страны, входящие в Организацию американских государств (ОАГ), в понедельник осудили действия венесуэльских властей, которые лишили парламентской неприкосновенности некоторых членов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) и арестовали первого вице-спикера парламента Эдгара Самбрано. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

"Постоянный совет ОАГ постановил осудить нарушение парламентского иммунитета депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также арест первого заместителя председателя Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано Рамиреса", - говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что ОАГ требует "немедленного освобождения [Самбрано], прекращения преследования депутатов и обеспечения их защиты и их семей".

Генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро и глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо поприветствовали принятие данной декларации, написав соответствующие слова в Twitter.

В среду венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.

В тот день на стороне Гуайдо выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.