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СМИ: Индия провела испытание высокоскоростного самолета-мишени Abhyas

По данным NDTV, аппарат оборудован небольшим газотурбинным двигателем и специально разработанной навигационной системой

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая. /ТАСС/. Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешные летные испытания высокоскоростного самолета-мишени собственной разработки Abhyas. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, испытания прошли в понедельник на полигоне Чандипур в восточном штате Одиша.

По этой информации, самолет-мишень разработан для того, чтобы проводить тренировки сил противовоздушной обороны в условиях, максимально приближенных к реальным. Аппарат способен действовать в автономном режиме, оборудован небольшим газотурбинным двигателем и специально разработанной навигационной системой, указывает телеканал.

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