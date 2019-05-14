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Кризис в Сирии
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Главы Минобороны Турции и России обсудили меры по снижению напряженности в Идлибе

Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу также обсудили вопросы региональной безопасности, говорится в заявлении турецкого военного ведомства

АНКАРА, 14 мая. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели во вторник телефонные переговоры. Об этом говорится в распространенном заявлении турецкого военного ведомства.

"В ходе телефонных переговоров Акар и Шойгу обсудили вопросы региональной безопасности, последние события в сирийской провинции Идлиб, а также меры по снижению напряженности в этом регионе в рамках достигнутых в Сочи договоренностей", - отмечается в коммюнике.

Накануне президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых также обсуждалась тема Идлиба. Турецкий лидер сообщил, что "нарушение режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе в последние две недели достигли пугающих масштабов", а также выразил мнение, что рост напряженности в этой провинции "ставит под угрозу формирование конституционной комиссии и вредит политическому урегулированию в Сирии".

17 сентября прошлого года в Сочи Путин и Эрдоган договорились к 15 октября создать в Идлибе демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования из-за неспособности гарантировать условия безопасности со своей стороны. 8 марта этого года, как сообщило агентство Anadolu, Вооруженные силы Турции приступили к патрулированию в Идлибе в рамках достигнутых с Россией договоренностей.

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Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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