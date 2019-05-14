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СМИ: в столице Сомали произошел взрыв

По данным "Синьхуа" в одном из кварталов Могадишо взорвался заминированный автомобиль

ТАСС, 14 мая. Взрыв прогремел во вторник в одном из кварталов Могадишо. Об этом со ссылкой на полицию и очевидцев сообщает агентство "Синьхуа".

Согласно его данным, в районе Уордхигли взорвался заминированный автомобиль. Как указывает агентство, в результате случившегося есть пострадавшие, но их число не установлено.

Один из офицеров полиции сообщил "Синьхуа", что в момент взрыва некое агентство по оказанию гуманитарной помощи распределяло продовольствие в этом районе.

"Мы знаем, что в результате взрыва есть пострадавшие, но мы дадим более подробную информацию позже", - сообщил офицер.

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