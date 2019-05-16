Британские истребители в Эстонии дважды на этой неделе сопровождали самолеты ВКС РФ

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon, размещенные на военном аэродроме Эмари в Эстонии, 14 и 15 мая поднимались в воздух для идентификации и сопровождения самолетов ВКС России. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг Министерством обороны Соединенного Королевства.

Как подчеркнули в британском ведомстве, действия ВВС королевства осуществлялись "в безопасной и профессиональной манере". Реакция российских пилотов, по оценкам их британских коллег, также была "профессиональной и спокойной". Оба раза британские самолеты сопровождали российский Ил-22 и истребители Су-27, следовавшие вдоль побережья Балтийского моря в сторону российского воздушного пространства.

Как подчеркивают в Минобороны, британские Typhoon в Эстонии на этой неделе были задействованы в первый раз после того, как в апреле королевские ВВС приступили к выполнению миссии НАТО по патрулированию эстонского воздушного пространства, сменив ВВС Германии.

"В то время как наши сухопутные силы устанавливают более тесные связи с союзниками по НАТО в Эстонии, "Тайфуны" Королевских ВВС патрулируют небо над Балтикой, обеспечивая возможность быстрого ответа на любое приближение к воздушным границам НАТО. Все вместе это является четким сигналом того, что мы привержены делу защиты границ НАТО и обеспечим поддержку нашим союзникам в сдерживании любых угроз", - заявил заместитель министра обороны Великобритании Марк Ланкастер.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году было принято решение разместить в 2017 году многонациональные батальоны в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. Латвийский батальон возглавила Канада, литовский - Германия, эстонский - Великобритания, польский - США. В дислоцированной в эстонской Тапе боевой группе насчитывается более тысячи военнослужащих, среди которых представители британского и бельгийского контингентов.