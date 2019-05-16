Квоту на украинский язык для телеканалов Украины повысили до 90%

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Закон о государственном языке, который опубликован на Украине в четверг, предусматривает повышение квот на украинский язык на телевидении до 90% для общенациональных каналов и 80% - для местных. Соответствующие изменения содержат переходные положения документа.

Устанавливается, что с июля 2024 года передачи или фильмы на украинском языке в эфире общенациональных каналов должны составлять 90% общей продолжительности вещания в промежуток времени с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00 против нынешних 75%. Такие новшества вызвали недоумение в местной прессе, поскольку перед вторым чтением обсуждения законопроекта в Верховной раде было достигнуто согласие убрать такую норму.

Местные телеканалы, согласно закону, должны обеспечить по крайней мере 80% вещания на украинском языке, в частности, в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и 18:00 и 22:00 по сравнению с 60%, действующими до сих пор.

В законе также исключена норма, которой допускалось использование других языков без дублирования и озвучивания в выступлениях, интервью, комментариях, пояснениях лиц, участвующих в передаче, или же в отдельных репликах ведущих (дикторов) в объеме, обусловленном творческим замыслом передачи.

Закон о квотах на украинском телевидении начал действовать в октябре 2017 года.

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного напечатан в четверг в официальной газете Верховной рады "Голос Украины". Документ, за исключением отдельных его положений, вступит в силу через два месяца после публикации.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 15 мая. Документ предусматривает, что граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.