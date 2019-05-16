Борис Джонсон собирается бороться за пост лидера британской Консервативной партии

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Экс-глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон намерен принять участие в борьбе за пост лидера британской Консервативной партии, а следовательно и премьер-министра страны, когда эти посты покинет Тереза Мэй, в настоящий момент возглавляющая партию тори и британское правительство. Об этом Джонсон заявил в четверг, отвечая на вопросы журналистов о своих политических амбициях после выступления на деловом мероприятии в Манчестере.

"Конечно буду [бороться за пост лидера Консервативной партии]", - сказал Джонсон, слова которого приводит вещательная корпорация Би-би-си.

Ранее Тереза Мэй объявила о том, что покинет свой пост после того, как Палата общин британского парламента проголосует за согласованный ею с Брюсселем проект соглашения об условиях Brexit. При этом она отвечала отказом на все призывы однопартийцев назвать точную дату своей отставки.

Согласно сообщениям The Daily Telegraph, рядовые депутаты-тори готовы к тому, чтобы уже 12 июня во второй раз с декабря 2018 года поставить на внутрипартийное голосование вопрос о доверии премьеру, если она не объявит об отставке до конца июля, когда парламент должен будет уйти на длинные летние каникулы.