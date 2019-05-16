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Сенат США одобрил кандидатуру Джеффри Розена на пост замглавы Минюста

За его кандидатуру проголосовали 52 сенатора, против - 45

ТАСС, 16 мая. Сенат Конгресса США в четверг одобрил кандидатуру Джеффри Розена на пост первого заместителя министра юстиции и генерального прокурора государства. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на результаты голосования законодателей.

За его кандидатуру проголосовали 52 сенатора, против высказались 45. В настоящее время Розен занимает должность заместителя главы Министерства транспорта США.

20 февраля пресс-служба Белого дома распространила заявление о том, что президент США Дональд Трамп выразил намерение выдвинуть Джеффри Розена на должность первого заместителя министра юстиции. 11 мая Род Розенстайн покинул этот пост, о чем уведомил главу Белого дома в письме от 30 апреля. Он сложил с себя полномочия после назначения Уильяма Барра главой Министерства юстиции США и завершения расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы, которое приписывают России.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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