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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Reuters: администрация Трампа проведет брифинги для Конгресса по поводу ситуации с Ираном

По данным агентства, такое решение принято после того, как законодатели в течение долгого времени просили о предоставлении им более детальной информации по поводу ситуации вокруг Ирана

ТАСС, 17 мая. Представители администрации президента США Дональда Трампа проведут засекреченные брифинги для членов Конгресса. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

По словам собеседников агентства в Конгрессе, госсекретарь США Майкл Помпео, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил страны Джозеф Данфорд и исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан проведут во вторник сессию для всех членов контролируемого республиканцами Сената Конгресса США. В Палате представителей, большинство мест которой заняты членами Демократической партии, также ожидают брифингов от Помпео на следующей неделе.

Reuters отмечает, что такое решение принято после того, как законодатели от обеих партий в течение долгого времени просили о предоставлении им более детальной информации по поводу ситуации вокруг Ирана.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаДанфорд, ДжозефТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Шанахан, Патрик
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