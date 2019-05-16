Генпрокуратура Украины не имеет вопросов к сыну бывшего вице-президента США

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины не считает сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера виновным в нарушении законодательства страны и не ведет расследования, которое бы касалось его деятельности в составе руководства работающего на Украине холдинга Burisma. Об этом глава ведомства Юрий Луценко заявил в опубликованном в четверг интервью агентству Bloomberg.

"Я не хочу, чтобы тема Украины вновь фигурировала на президентских выборах в США, - ответил он на вопросы по поводу Джо Байдена, объявившего о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году, и его сына. - Хантер Байден не нарушал украинских законов, по крайней мере, на данный момент мы не видим каких-либо нарушений".

Как напомнило в этой связи агентство Bloomberg, Хантер Байден в 2014 году вошел в правление газодобывающей компании Burisma, а Джо Байден в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma.

Burisma Group занимается разведкой, добычей и продажей углеводородов, а также предоставляет сервисные услуги. Бенефициаром группы является Николай Злочевский. В конце 2014 года он покинул Украину после предъявления ему обвинения в незаконном обогащении. Осенью 2016 года с сайта МВД Украины исчезла информация о его розыске по инициативе Генпрокуратуры, а в феврале 2018 года Злочевский вернулся в страну.