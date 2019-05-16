Греция осудила незаконные действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра

АФИНЫ, 17 мая. /ТАСС/. Греция категорически осуждает односторонние незаконные действия Турции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, куда Анкара направила 4 мая свое буровое судно "Фатих" для проведения поисково-разведочных работ. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос по итогам встречи в Хельсинки в четверг вечером с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщила пресс-служба греческого МИД.

"Я самым категорическим образом выразил наше осуждение односторонних незаконных действий Турции в исключительной экономической зоне Кипра и потребовал, чтобы они были прекращены", - сказал Катрунгалос. По его словам, одновременно он обсуждал с Чавушоглу "необходимость снижения напряженности в Эгейском море, чтобы прекратить нарушения воздушного пространства" Греции турецкими военными самолетами. "В этой сфере, как и договорились два лидера [Греции и Турции] во время визита [в феврале этого года] премьер-министра [Алексиса Ципраса] в Турцию, было решено начать переговоры между представителями военных о мерах укрепления доверия. И мы вновь подтвердили необходимость начать работу этих групп военных, которые встретятся в понедельник в Афинах", - отметил греческий министр.

Он пояснил, что, конечно, его встреча с Чавушоглу не могла позволить урегулировать острые проблемы в греко-турецких отношениях. "Очевидно, это не была встреча, целью которой была бы попытка найти постоянное решение. Были повторены известные позиции обеих сторон, и, как я упоминал ранее, главная цель встречи состояла в том, чтобы снизить напряженность в Эгейском море, чтобы дело не дошло до инцидента, чего не желала бы ни одна из сторон", - заключил глава МИД Греции.

Действия Анкары в водах Кипра

Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила 4 мая в кипрскую ИЭЗ свое буровое судно "Фатих". Турция заявляет, что бурение продлится в течение четырех месяцев, и грозит направить в этот район второе буровое судно. МИД Греции потребовал от Анкары вывести "Фатих" из кипрских вод и подчеркнул, что "поддерживает постоянную связь и координацию с Республикой Кипр, ее партнерами по ЕС и союзниками в отношении последующих действий".

На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м.

Напряженность в районе Эгейского моря

Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг ее островов, считая, что греческое воздушное пространство, как и территориальные воды, ограничено шестью морскими милями. В результате турецкие истребители с вооружением на борту регулярно вторгаются в район полетной информации соседнего государства без предоставления плана полетов, а Греция поднимает на их перехват свои самолеты. В 2006 году в ходе операции по перехвату нарушителей воздушного пространства произошло столкновение турецкого истребителя с греческим самолетом. Турецкий летчик сумел тогда катапультироваться, а греческий погиб. В апреле 2018 года погиб греческий пилот истребителя "Мираж-2000-5", участвовавшего в операции по перехвату самолетов ВВС Турции и упавшего в море при возвращении на базу.