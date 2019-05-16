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Военный переворот в Судане

СМИ: в Судане объявили о создании нового национального движения

В его состав вошли представители 46 вооруженных групп

КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Новое оппозиционное политическое объединение - Национальное движение Судана ("Аль-Харак") - заявило о себе в четверг в Хартуме. Как передает телеканал Al-Hadath на созванной пресс-конференции журналистам было представлена еще одна заинтересованная в участии в политическом процессе страны группа.

По словам заместителя председателя "Аль-Харак" Махджуба аль-Ахмади, объединение "нацелено на построение современного гражданского справедливого государства с участием всех заинтересованных сторон". В ряды движения вошли представители 46 вооруженных групп страны. Учредители объединения рассказали, что они намерены поддержать требования революции и участвовать наряду с оппозиционным альянсом "За свободу и перемены" в политическом диалоге с армией.

Военный совет приостановил на 72 часа переговоры с оппозицией, пока не будут полностью демонтированы баррикады перед штаб-квартирой главного командования Вооруженных сил страны, где больше месяца продолжается сидячая забастовка. Армия уже в четверг планировала полностью восстановить движение в центре Хартума. Однако оппозиционные силы в лице альянса не согласны с действиями военных, призывают протестующих не поддаваться на провокации и преисполнены решимости продолжать забастовку до тех пор, пока власть в стране не будет передана гражданским силам.

К моменту приостановления политического диалога армии и оппозиции удалось приблизиться к компромиссному варианту по структуре и принципам переходного периода. Стороны условились о сроке переходного периода в три года. Они также согласовали структуру и состав управляющего совета, правительства и законодательного органа страны. Как было объявлено, силы "За свободу и перемены" смогут получить 67% мест в законодательном совете.

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