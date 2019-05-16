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Экс-помощник Трампа сообщал о попытках помешать его сотрудничеству с Мюллером

Как сообщается в судебных документах, Майкл Флинн даже продемонстрировал сообщение голосовой почты на эту тему

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Экс-помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн сообщал властям о попытках лиц, связанных с администрацией и Конгрессом, помешать его сотрудничеству со следствием в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомился в четверг корреспондент ТАСС.

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"Обвиняемый проинформировал власти о множестве случаев, как до сделки со следствием, так и после нее, когда либо с ним, либо с его адвокатами устанавливали контакты люди, связанные с администрацией или Конгрессом, и это могло повлиять как на его желание сотрудничать [со следствием], так и на полноту этого сотрудничества. Обвиняемый даже продемонстрировал сообщение голосовой почты с таким содержанием", - говорится в меморандуме, поданном офисом спецпрокурора США в суд столичного округа Колумбия.

В документе говорится также, что в рамках сотрудничества со следствием Флинн предоставлял офису спецпрокурора информацию о контактах предвыборного штаба Трампа с WikiLeaks.

В феврале 2017 года помощник президента по национальной безопасности Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. Обвинения Флинну были предъявлены 1 декабря 2017 года. Как удалось выяснить Мюллеру, Флинн скрыл от ФБР тот факт, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал с российским послом ситуацию, возникшую после введения санкций в отношении РФ, ставших реакцией Вашингтона на инкриминируемое России вмешательство в президентские выборы в 2016 году. Согласно обвинительному заключению, Флинн солгал о содержании своей беседы с Кисляком.

Теги
СШАКисляк, Сергей ИвановичТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Флинн, МайклМюллер, Роберт
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