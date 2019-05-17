Госдеп вновь призвал Россию наказать виновных в смерти Магнитского

ТАСС, 17 мая. Госдепартамент в четверг выступил с очередным призывом к российским властям наказать виновных в смерти аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Соответствующее заявление, опубликованное на сайте Госдепа, сделала руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Морган Ортэгус.

"Мы повторяем наш призыв к Российской Федерации привлечь к ответственности ответственных за задержание... и смерть информатора Сергея Магнитского, российского юриста, который умер в московской тюрьме 16 ноября 2009 года через год после досудебного задержания, последовавшего за его разоблачением большой схемы налогового мошенничества со стороны российских чиновников", - указано в публикации.

Как заявила Ортэгус, "российские власти не смогли привлечь виновных к ответственности", несмотря на "убедительные доказательства" того, что к смерти Магнитского привела "преступная деятельность".

Минфин США внес в четверг на основании акта Магнитского в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек" и пять россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. Помимо Висмурадова под санкции подпали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.